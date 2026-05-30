Ropa para perros en invierno: Expertos dicen cuándo es necesario usar

Los expertos advierten que vestir a las mascotas solo por moda no es recomendable. Un exceso de abrigo puede generar incomodidad y favorecer la caída de pelo.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchos dueños se preguntan si es necesario abrigar a sus perros. Especialistas explican que la respuesta depende de factores como la raza, el tamaño, la edad y el tipo de pelaje de cada mascota.

Los perros pequeños, de pelo corto, cachorros, adultos mayores o aquellos con dificultades para regular su temperatura son los que más pueden beneficiarse del uso de ropa durante el invierno.

En cambio, las razas con doble capa de pelaje suelen resistir mejor el frío y no siempre necesitan abrigo.

Los expertos advierten que vestir a las mascotas solo por moda no es recomendable. Un exceso de abrigo puede generar incomodidad y favorecer la caída de pelo. Además, la ropa no debe cubrir zonas sensibles como las orejas ni limitar el movimiento del animal.