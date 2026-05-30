Fingió continuar la venta pero la llevó a una comisaría: La historia de la víctima que engañó a estafadora

La estafa comenzó cuando un supuesto interesado del sur del país coordinó la compra y envió a una mujer desde Temuco para revisar el vehículo.

Un hombre evitó el robo de su camioneta tras detectar que una supuesta compradora intentaba pagar con un comprobante bancario falso generado con inteligencia artificial.

Al descubrir el engaño, fingió continuar la venta y la llevó hasta una comisaría.

La estafa comenzó cuando un supuesto interesado del sur del país coordinó la compra y envió a una mujer desde Temuco para revisar el vehículo. Tras recibir un comprobante de transferencia, el vendedor notó que el dinero no figuraba en el saldo contable de su cuenta y confirmó que el documento era falso.

Aunque la mujer fue retenida por Carabineros, no quedó detenida porque la transferencia nunca se concretó.