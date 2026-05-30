Muerte de Macarena Yévenes: Condenado por chocarla en estado de ebriedad cumplirá pena en libertad

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal, la decisión se basó en que el condenado mantenía irreprochable conducta anterior y no registraba agravantes.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción otorgó una pena de 5 años bajo libertad vigilada al responsable de la muerte de Macarena Yévenes en 2025.

La medida sustitutiva al cumplimiento en la cárcel ha generado inquietud e indignación en el entorno de la víctima, quienes esperaban una pena más efectiva.

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal, la decisión se basó en que el condenado mantenía irreprochable conducta anterior y no registraba agravantes.