Condenan a 5 años de libertad vigilada a conductor que chocó ebrio y causó muerte de Macarena Yévenes

Tomando en cuenta su irreprochable conducta anterior y su colaboración en la investigación, el tribunal desestimó el requerimiento de la Fiscalía de 10 años de cárcel.

Este viernes se condenó a la pena de 5 años bajo libertad vigilada a Oliver Contreras, el conductor que chocó en estado de ebriedad a Macarena Yévenes, causándole la muerte en 2025.

El tribunal no acogió el requerimiento de la Fiscalía en el que se solicitaban 10 años de cárcel para el hombre por colaborar en la investigación e irreprochable conducta anterior.





Los detalles de la condena

Según detalló Radio BioBio, tras finalizar el juicio donde se le declaró culpable, Contreras pidió perdón a la familia y fue condenado a 5 años de libertad vigilada con inhabilitación perpetua de la licencia de conducir.

Los hechos se remontan al 30 de mayo de 2025, cuando el hombre manejaba a exceso de velocidad por la autopista que conecta Concepción con Talcahuano.

Chocó a Macarena de manera frontal, causándole la muerte, y las pruebas arrojaron que Contreras, quien era funcionario municipal, conducía con 2.26 gramos de alcohol en la sangre.

Si bien la Fiscalía pedía 10 años de cárcel, la familia de Yévenes solicitaba 15 años de reclusión.

Aníbal Yévenes, hermano de la víctima, expuso: “Estamos decepcionados, molestos porque pensamos que recibiría una pena ejemplificadora, pero esto es un chiste”.

En esa misma línea, agregó: “Él asesinó y me quitó a mi única hermana. Le quitó toda la vida a mi madre y ahora pasará 5 años o menos, por los años que ya ha pasado en la cárcel, en su casa, descansando con su familia, como si hubiese chocado un poste”.

Finalmente, la familia se asesorará legalmente para ver los pasos a seguir.