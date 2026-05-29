Día del Patrimonio: Estos fueron los lugares más visitados en Santiago y regiones en su edición 2025

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, bajo el lema “La historia que compartimos”, se realizará una nueva edición de la fiesta cultural más grande de Chile, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este fin de semana se celebrará una nueva edición del Día del Patrimonio, uno de los eventos culturales mejor valorados por la ciudadanía y que todos los años moviliza a cientos de miles de personas en todo el país.

Durante este sábado y domingo, cientos de edificios históricos, museos y espacios habitualmente cerrados al público abrirán sus puertas de forma 100% gratuita.

Con más de 4.000 actividades inscritas y una cobertura del 100% de las comunas del país, el Día del Patrimonio Cultural marca un récord histórico en la previa de su edición 2026, este 30 y 31 de mayo.





Los 10 lugares más visitados en 2025

La edición 2026 ofrece una nutrida cartelera de actividades para las familias, niñas, niños, jóvenes y personas mayores, además de más de 1.000 actividades con accesibilidad sensorial, congnitiva y fisica.

El Ministerio de las Culturas ya habilitó la plataforma oficial donde puedes filtrar por región, comuna, día (sábado o domingo) y tipo de actividad (presencial o virtual). Te recomendamos planificar tus trayectos con anticipación.

Para calentar motores, revisa los lugares más visitados en Santiago y regiones para el Día del Patrimonio 2025:

En Santiago:

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio : 70.646 visitantes

: 70.646 visitantes Museo Nacional de Historia Natural : 70.646 visitantes

: 70.646 visitantes Festival de los Patrimonios : 60.077 visitantes

: 60.077 visitantes Museo Histórico Nacional : 52.610 visitantes

: 52.610 visitantes Centro Cultural La Moneda : 44.535 visitantes

: 44.535 visitantes Actividades Presidencia de la República de Chile : 42.067 visitantes

: 42.067 visitantes Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins : 31.884 visitantes

: 31.884 visitantes Centro del Patrimonio Cultural UC: 31.132 visitantes

En regiones: