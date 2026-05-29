Gobierno solicita la renuncia del director del Senadis, Pedro Goic

En su lugar asumirá la directora regional de Senadis Atacama, Gabriela Villanueva, durante el periodo en el que se concrete el proceso de selección del nuevo director nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que solicitó la renuncia al director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Pedro Goic.

A través de un comunicado, señalaron que la decisión se la tomó “la autoridad en uso de sus facultades y dado el carácter de exclusiva confianza de los cargos“.

Asimismo, expresaron agradecimiento por “el compromiso mostrado por Pedro Goic durante el ejercicio de su cargo”.





Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia también detallaron que en su reemplazo, asumirá en calidad de subrogante la hasta ahora directora regional de Senadis Atacama, Gabriela Villanueva.

Esto se mantendrá mientras se concreta el proceso de selección del nuevo director nacional mediante Alta Dirección Pública.

“Reafirmamos nuestra convicción de trabajar por las urgencias sociales y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, entre ellas, las personas en situación de discapacidad, que necesitan cada día seguir avanzando en la construcción de espacios y condiciones que permitan su inserción social”, detallaron desde la cartera.