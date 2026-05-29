Universidad Católica y Coquimbo Unidos conocerán a sus rivales para la siguiente fase y todos los detalles se podrán seguir en vivo por las plataformas de Chilevisión.

Este viernes 29 de mayo se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

En la instancia se conocerán los rivales de Universidad Católica y Coquimbo Unidos, elencos chilenos que superaron la fase de grupos y siguen con vida en el torneo de clubes más importante del continente.

Para definir los cruces, los 16 equipos clasificados a los octavos de final serán divididos: Bombo 1 y Bombo 2, agrupados según los ganadores y segundos lugares de cada grupo respectivamente.





Como los Cruzados y los Piratas salieron primeros en sus grupos, los rivales que pueden enfrentar son:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

Mirassol

Rosario Central

Palmeiras

Cabe recordar que en esta instancia de la Copa Libertadores se pueden dar enfrentamientos entre equipos del mismo país y clubes que ya compartieron en la fase anterior.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de Libertadores?

El sorteo se llevará a cabo este viernes 29 de mayo, desde las 11:00 horas (hora de Chile) en la sede de la Conmebol.

Todos los detalles de los rivales de Universidad Católica y Coquimbo Unidos se podrán seguir en vivo a través de Chilevision.cl, la app MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión.

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SIGUE EN VIVO EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES