Todo listo: Coquimbo Unido y la UC conocieron a sus rivales en Copa Libertadores

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales.

Ambos equipos clasificaron como líderes absolutos en sus respectivos grupos, por que sus hinchadas mantienen la fe en la búsqueda de La Gloria Eterna.

El Hueso Pirata tendrá que viajar a Argentina para enfrentar al sorprendente Platense, uno de los equipos que han llamado la atención en esta temporada.

Los Cruzados, en tanto, deberán enfrentar a Estudiantes de La Plata, que logró clasificar a esta instancia en la última fecha, en lo que asoma como un duelo muy parejo.





¿Cuándo se disputan los octavos de final de Copa Libertadores?

Coquimbo Unido y Universidad Católica enfrentarán el partido de ida entre el 13 y 15 de agosto, disputando la vuelta entre el 20 y 22 del mismo mes.

Al ser punteros de sus grupos, ambos equipos chilenos definirán como local su serie de octavos de final.