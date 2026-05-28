Conoce todos los grupos del Mundial 2026: Son 48 países y 104 partidos en total
Ya están definidos los grupos del certamen y acá te contamos cómo están distribuidos y las selecciones que los conforman.
El Mundial de Estados Unidos-Canadá 2026 se acerca a pasos agigantados y estará en las pantallas de Chilevisión con los partidos más trascendentales de la cita planetaria del fútbol.
Para esta edición habrá un total de 48 países disputando el torneo con el fin de alcanzar la gloria eterna a nivel de selección, la disputa dará comienzo el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.
Con los combinados dando a conocer a los jugadores que llegarán a la competencia, también ya se conoce cuál será la distribución de las escuadras y en qué grupos quedaron destinados.
Estos son todos los grupos del Mundial 2026
El Mundial 2026 contará con un total de 12 grupos por primera vez desde su primera edición en 1930; además, tendrá un total de 104 partidos para conocer al próximo monarca de la competencia.
El vigente campeón, Argentina, se instala como uno de los favoritos a repetir la hazaña, pero tendrá que enfrentarse a otras potencias que pretenden alzar la copa en territorio norteamericano.
Asimismo, los expertos han analizado la disposición de los encuentros y, para la mayoría, el Grupo I será el conocido “de la muerte” por ser uno de los más disputados e inciertos.
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- República Democrática del Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
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