Conoce todos los grupos del Mundial 2026: Son 48 países y 104 partidos en total

Ya están definidos los grupos del certamen y acá te contamos cómo están distribuidos y las selecciones que los conforman.

El Mundial de Estados Unidos-Canadá 2026 se acerca a pasos agigantados y estará en las pantallas de Chilevisión con los partidos más trascendentales de la cita planetaria del fútbol.

Para esta edición habrá un total de 48 países disputando el torneo con el fin de alcanzar la gloria eterna a nivel de selección, la disputa dará comienzo el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.

Con los combinados dando a conocer a los jugadores que llegarán a la competencia, también ya se conoce cuál será la distribución de las escuadras y en qué grupos quedaron destinados.

Estos son todos los grupos del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con un total de 12 grupos por primera vez desde su primera edición en 1930; además, tendrá un total de 104 partidos para conocer al próximo monarca de la competencia.

El vigente campeón, Argentina, se instala como uno de los favoritos a repetir la hazaña, pero tendrá que enfrentarse a otras potencias que pretenden alzar la copa en territorio norteamericano.

Asimismo, los expertos han analizado la disposición de los encuentros y, para la mayoría, el Grupo I será el conocido “de la muerte” por ser uno de los más disputados e inciertos.

Grupo A

México Sudáfrica Corea del Sur República Checa

Grupo B

Canadá Bosnia y Herzegovina Catar Suiza

Grupo C

Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D

Estados Unidos Paraguay Australia Turquía

Grupo E

Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F

Países Bajos Japón Suecia Túnez

Grupo G

Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda

Grupo H

España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I

Francia Senegal Irak Noruega

Grupo J

Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K

Portugal República Democrática del Congo Uzbekistán Colombia

Grupo L

Inglaterra Croacia Ghana Panamá