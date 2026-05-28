Boca Juniors vs Universidad Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Los Cruzados, líderes del Grupo D, buscarán asegurar su clasificación a los octavos de final en la Bombonera.

Universidad Católica disputará un partido trascendental ante Boca Juniors este jueves, buscando asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados, líderes del Grupo D, necesitan un punto para asegurar un boleto a la ronda de los 16 mejores del principal torneo por equipos del continente.

Mientras que si caen en la Bombonera, deberán esperar una ayuda de Barcelona (ya eliminado) en su visita a Brasil donde se medirá ante Cruzeiro.

Cabe señalar que los Xeneizes se ubican terceros en la zona, por lo que el equipo que lidera Leandro Paredes está obligado a conseguir la victoria para seguir con vida en el certamen.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs Universidad Católica?

El partido de Boca Juniors ante Universidad Católica, válido por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este esperado choque. Para eso, tienes que estar suscrito y entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido de Boca vs UC por Copa Libertadores

El compromiso del conjunto chileno contra los argentinos inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 28 de mayo.

El estadio en el que se jugará este compromiso será el Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, donde el árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán.