Épica clasificación: O’Higgins obtuvo importante triunfo en Colombia y avanzó al repechaje de la Copa Sudamericana

Los celestes vencieron a Millonarios en Bogotá y ahora esperan rival en la siguiente fase del certamen continental.

O’higgins de Rancagua obtuvo un épico triunfo en Colombia y se clasificó al repechaje de la Copa Sudamericana.

Los celestes vencieron por 2 a 1 a Millonarios en Bogotá y finalizaron segundos en su grupo, lo que les permitió avanzar de fase en el certamen continental.

Bastián Yáñez a los 6′ y Alan Robledo a los 36′ del primer tiempo, marcaron los goles celestes en una primera etapa en la cual los nacionales tuvieron un destacado desempeño y una gran efectividad.

Ya en la segunda fracción, Rodrigo “Tucu” Contreras, exU. de Chile, a los 53′, anotó el descuento para los colombianos que se fueron con todo en busca de la igualdad, pero se encontraron con una ordenada y nutrida defensa rancagüina que logró controlar los embates cafetaleros.

Con este triunfo, los celestes se metieron a la zona de repechaje en la cual enfrentarán a un equipo que resulte tercero en algún grupo de la Copa Libertadores de América.