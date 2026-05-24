Colo Colo se queda con el clásico ante la UC y escapa en la cima de la Liga de Primera

Cruzados y albos dieron vida al clásico 189 en un partido válido por la fecha 13º del campeonato nacional.

Colo Colo consiguió un importante triunfo como visitante tras derrotar por 2-1 a Universidad Católica en un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga de Primera.

El cuadro albo, que comenzó en desventaja tras un gol en contra de Arturo Vidal al 7′, logró revertir el marcador gracias a un doblete de un encendio Javier Correa.

El delantero argentino, que acumula una racha positiva en lo que va de temporada, fue decisivo en los últimos cinco minutos de la primera mitad para marcar el 1-1 al 41′ y el 2-1 al 45′.

Un primer tiempo que también estuvo marcado por la evacuación de un hincha cruzado, luego de que sufriera complicaciones de salud en la grada Mario Lepe del Claro Arena.





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Con esa victoria, los dirigidos por Fernando Ortiz se afirman en el primer lugar del campeonato nacional con 30 unidades. Lejos de Huachipato y Deportes Limache, que le siguen con 22 y 21 puntos, respectivamente.

Por su parte, los cruzados desperdician la oportunidad de acortar distancia con uno de sus rivales directos por la lucha del torneo.