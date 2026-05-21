Define ante Boca: Qué necesita U. Católica para clasificar a octavos de Libertadores 2026

Universidad Católica consiguió un valioso triunfo en el Claro Arena por 2-0 frente al Barcelona de Guayaquil por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, dicho resultado aún no asegura su clasificación a la siguiente fase.

Este jueves, Universidad Católica consiguió un valioso triunfo en el Claro Arena por 2-0 frente al Barcelona de Guayaquil por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

Una victoria clave para los cruzados, que los deja líderes del Grupo D con 10 unidades, pero aún sin la clasificación abrochada a octavos.

Lo anterior, puesto que el último empate 1-1 entre Boca y Cruzeiro dejó abierta la fase para que todo se defina en la última fecha. Instancia en la que La Franja deberá visitar a los xeneizes en la Bombonera.





Todo se define en Argentina: ¿Qué necesita la UC para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Tras la reciente victoria ante Barcelona de Guayaquil, los dirigidos por Garnero llegan a la última fecha como líderes del grupo D y dependiendo de sí mismos con 10 unidades.

De cerca le sigue Cruzeiro, con 8 puntos, y más atrás queda Boca, próximo rival de la UC, con 7 unidades.

De ganar o empatar ante Boca en la última fecha, los cruzados clasifican de manera directa a los octavos de final del certamen internacional.

De perder, el panorama se complica y su paso a octavos dependería de que Cruzeiro no gane.

¿Qué pasa si la UC pierde con Boca y quedan empatados en puntos?

Según el actual reglamento de la CONMEBOL, si ambos equipos terminan empatados con 10 puntos en el segundo lugar de un grupo de la Copa Libertadores, el desempate ya no se define primero por diferencia de goles general.

Ahora, el primer criterio es el enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

En primera instancia, se revisan los puntos obtenidos en el enfrentamiento directo. Un parámetro en el que Boca corre con ventaja tras derrotar por 1-0 a los cruzados en la ida en San Carlos.

Por lo que, si la UC pierde ante Boca y Cruzeiro gana a Barcelona en la última fecha, los cruzados quedarán en el tercer lugar del grupo, fuera de octavos de final de Libertadores.