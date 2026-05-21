U. Católica vs Barcelona | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

La aparición de Fernando Zampedri fue clave para la victoria. El “Toro” se matriculó con un doblete tras anotar el 1-0 al 76′ y el 2-0 al 83′.

Este jueves, la Universidad Católica consiguió una importante victoria por 2-0 al Barcelona de Guayaquil en la 5º fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Resultado clave para los cruzados, que los posiciona como líderes exclusivos del grupo D con 10 unidades, pero que deberá buscar su clasificación ante Boca Juniors en la última fecha.

Con este triunfo, los dirigidos por Garnero rompieron la negativa racha sin poder ganar de local en el Claro Arena por Libertadores.