La UC derrotó a Barcelona en el Claro Arena y definirá ante Boca el paso a octavos de Libertadores

Con dos goles de Fernando Zampedri, los cruzados se quedaron con un partido que era clave para buscar el paso a octavos de final del certamen internacional.

Universidad Católica consiguió un valioso triunfo tras vencer por 2-0 al Barcelona de Guayaquil en la 5º fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Resultado clave para los cruzados que, los posiciona como líderes exclusivos del grupo D con 10 unidades, pero que deberá buscar su clasificación ante Boca Juniors en la última fecha.

El estadio lleno y la rápida expulsión de Chalá en el cuadro ecuatoriano favorecieron que los locales dominaran el partido de inicio a fin y rompieran la negativa racha sin poder ganar de local en el Claro Arena por Libertadores.





Universidad Católica vence a Barcelona y sueña con octavos

Durante la primera mitad, la UC sintió la superioridad numérica y se volcó a la ofensiva. Sin embargo, la falta de eficacia en el último tercio implicó que el marcador no se moviera antes del descanso.

Ya en el complemento, la aparición de Fernando Zampedri fue clave para la victoria. El “Toro” se matriculó con un doblete tras anotar el 1-0 al 76′ y el 2-0 al 83′.