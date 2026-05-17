Colo Colo goleó a Ñublense y se afianza en la cima de la Liga de Primera

Albos y Diablos Rojos se enfrentaron en un partido válido. por la duodécima fecha del campeonato nacional.

Colo Colo consiguió un importante triunfo por 6-2 ante Ñublense este domingo en el Estadio Monumental, en un encuentro válido por la 12ª fecha de la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró probablemente una de sus mejores versiones en lo que va de temporada y dominó de principio a fin a uno de los elencos más sólidos del campeonato, que además llegaba invicto como visitante.

La apertura de la cuenta llegó temprano gracias a Leandro Hernández a los 13 minutos. Más tarde aumentó Joaquín Sosa (30’), mientras que Diego Sanhueza descontó para la visita a los 35’.





Antes del descanso, Javier Correa volvió a ampliar las cifras para el Cacique a los 45’.

En el complemento, un autogol de Arturo Vidal permitió un nuevo descuento de Ñublense a los 49’, aunque el propio volante se reivindicó rápidamente anotando el quinto albo a los 56’.

Correa firmó su doblete a los 61’ y Lautaro Pastrán cerró la goleada a los 75’.

Con este triunfo, Colo Colo deja atrás una semana compleja y manda una fuerte señal en la lucha por el campeonato.