Mineros y azules se enfrentarán en un encuentro válido por la decimosegunda fecha de la Liga de Primera.

Universidad de Chile visita este domingo el siempre difícil y complicado Estadio El Cobre de El Salvador para medirse ante Cobresal, en un partido válido por la decimosegunda fecha de la Liga de Primera.

La U viene de caer en su último encuentro 1-0 ante Unión La Calera, aunque ese compromiso fue por la Copa de la Liga. Mientras que los Mineros y por ese mismo certamen derrotaron 2-1 a Universidad de Concepción y dejaron atrás una negativa racha de siete derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Fernando Gago actualmente son octavos en el campeonato y buscan la victoria para ubicarse en zona de clasificación a copas internacionales.

En cambio, los nortinos solo tienen 10 puntos y superan por diferencia de gol a La Calera, elenco que está perdiendo la categoría.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobresal vs Universidad de Chile?

El partido de Cobresal vs Universidad de Chile se podrá seguir en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se puede ver de manera online a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre Cobresal vs Universidad de Chile por Liga de Primera

El partido entre Cobresal y Universidad de Chile está programado a partir de las 15:00 horas de este domingo 17 de mayo.

El árbitro designado para el partido es Franco Jiménez, mientras que el encargado del VAR es Diego Flores.