Colo Colo vs Ñublense: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

Los Albos y los chillanejos se enfrentarán en un encuentro válido por la decimosegunda fecha de la Liga de Primera.

Colo Colo recibirá este domingo a Ñublense en el Estadio Monumental, en un partido válido por la decimosegunda fecha de la Liga de Primera.

Los Albos son los líderes del torneo y tienen una gran oportunidad de aumentar su ventaja, ya que Deportes Limache, su más cercano perseguidor, perdió este sábado ante Universidad Católica.

Mientras que los Diablos Rojos de Chillán son octavos y una victoria los dejaría en zona de copas internacionales de cara a la temporada 2027.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Ñublense?

El partido de Colo Colo vs Ñublense se podrá seguir en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se puede ver de manera online a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre Colo Colo vs Ñublense por Liga de Primera

El partido entre Colo Colo y Ñublense está programado a partir de las 17:30 horas de este domingo 17 de mayo.

El árbitro designado para el partido es Mathias Riquelme, mientras que el encargado del VAR es Miguel Araos.