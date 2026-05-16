Más de 3 mil deportistas esperaban competir: Juegos Nacionales y Paranacionales son cancelados tras recorte presupuestario

Inversiones en infraestructura deportiva y presupuesto en organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 son algunos de los proyectos que también se verán afectados.

Uno de los ministerios que más ha sido golpeado con el recorte presupuestario del 3% que indicó el Ministerio de Hacienda es, actualmente, el Ministerio del Deporte, cartera que debió reducir $5,7 mil millones su presupuesto para los puntos pendientes para este 2026, llegando incluso a cancelar proyectos.

Sobre esto último, y quizás una de las bajas más bulladas del recorte, está la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales que reunirían a más de 3 mil deportistas en la región Metropolitana, para competir en 22 disciplinas diferentes.

Detalles del recorte presupuestario en el Mindep

De acuerdo con el documento al que accedió The Clinic, entre la reducción que realizó la ministra Natalia Ducó se encuentran los $3.586 millones que estaban presupuestados para los Juegos Nacionales y Paranacionales que realizaría el Instituto Nacional del Deporte.





Pese a que la cita deportiva estaba prevista para realizarse en la capital, se decidió priorizar a los deportistas que irán a los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Asimismo, el IND habría indicado que estos eventos deportivos interregionales tienen mayor importancia en “años ciegos”, cuando no existen otros compromisos deportivos con los atletas, por lo que estaría justificada la cancelación.

Respecto a los otros recortes de la cartera, se encuentran inversiones en infraestructura deportiva, a las cuales se les redujo $1.117 millones. Además, se habría reducido $763 millones en la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.

Por otra parte, la Subsecretaría del Deporte también tendría su propia reducción de $277 millones en su presupuesto anual para “bienes y servicios de consumo”.