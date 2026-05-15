Alcaldes de Maipú y Puente Alto acusan millonarios recortes presupuestarios en Hospital El Carmen y Sótero del Río

Tomás Vodanovic y Matías Toledo criticaron con dureza el oficio del gobierno que disminuye los recursos de los principales hospitales.

Una serie de cuestionamientos se generó tras la difusión de un oficio del gobierno que indicaba recortes fiscales dentro del Ministerio de Salud. Los alcaldes de Maipú y Puente Alto se sumaron a las críticas.

Tomás Vodanovic y Matías Toledo acusaron millonarios recortes presupuestarios en el Hospital El Carmen y el Sótero del Río en sus respectivas comunas.

Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, acusa un recorte de $1.600 millones

El jefe comunal compartió en sus redes sociales, su preocupación por la elevada cantidad de ingresos recortados en la institución de salud pública ubicada en Maipú.

“Ayer se nos dijo que no habría recortes en salud. Hoy accedemos a un oficio que notifica una disminución presupuestaria de $1.600 millones para el Hospital El Carmen”, expuso.

Además, Vodanovic aclaró que el hospital “no es administrado por el municipio, pero a diario recibimos reclamos de nuestros vecinos por sus carencias”.

“Esto solo perjudica a miles de personas que se atienden en la salud pública. Que los recortes no los paguen los que menos tienen “, expresó.

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Alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, acusa un recorte de $3.182 millones

Toledo difundió en su cuenta de Instagram un reclamo por el oficio del gobierno: “Nos dijeron que no recortarían el presupuesto de salud. Días atrás nos trataron de mentirosos pero ayer se materializó “.

“El Hospital Sótero del Río es el más afectado con la reducción de $3.182 millones de pesos. Este es un gran golpe para la salud pública, estamos desilusionados”, se lee en el texto compartido por el alcalde.

En la publicación reveló que además “aún no llegan $3.500 millones de pesos a la Municipalidad de Puente Alto que deberían haber llegado a más tardar durante el mes de abril”.

“Esto nos tiene muy preocupados porque nos están orillando al desgaste de las instituciones públicas y municipales”, expresó.

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Minsal descartó recortes presupuestarios

A través de una declaración pública, el Ministerio de Salud aseguró que el ajuste presupuestario del sector (2,5%) fue diseñado para resguardar “la atención directa de los pacientes y la continuidad de todas las prestaciones médicas vigentes“.

Desde la cartera explicaron que, “si bien algunos montos difundidos parecen elevados de forma aislada, es necesario contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento“.

En esa línea, las autoridades enfatizaron que “en promedio, los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales del país“.