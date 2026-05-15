Tragedia en Maldivas: Mueren cinco buceadores italianos y rescatan solo uno de los cuerpos

Un equipo liderado por una destacada bióloga marina visitaba unas profundas cuevas submarinas. La aventura terminó con un trágico final.

Un trágico final fue el que estuvo la aventura de cinco turistas italianos en las paradisíacas Las Maldivas, cuando estaban buceando en el lugar.

Actualmente está en curso una investigación sobre qué fue lo que terminó con la vida del experimentado grupo que visitaba las profundas cuevas submarinas.

El equipo estaba liderado por Mónica Montefalcone, destacada bióloga marina, profesora y una personalidad televisiva, quien ya había estado a cargo de otras investigaciones en la zona.





Si bien aún se desconoce el motivo del accidente , expertos analizan eventuales problemas en los tanques de oxígeno.

A lo que dentro del buceo, se le conoce como narcosis por nitrógeno, una intoxicación que puede desorientar hasta el más experto.

Sin embargo, las autoridades habían advertido un complejo clima para esos días. La misma razón por la que las labores de búsquedas se han mantenido suspendidas.