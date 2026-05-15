“Él se bajó y me persiguió varios metros”: En prisión preventiva quedó conductor que apuñaló a estudiante

El conductor estuvo varias semanas prófugo y tras la formalización se decretó su prisión mientras dura la investigación que quedó fijada en tres meses.

En prisión preventiva quedó un conductor del transporte público en Concepción que apuñaló el pasado 25 de abril a un estudiante universitario.

Todo sucedió cuando el chofer se molestó por el pago con pase escolar con 5 mil pesos, lo que generó una discusión que fue subiendo de tono y terminó con el joven atacado con el arma blanca.





El conductor estuvo varias semanas prófugo y tras la formalización se decretó su prisión mientras dura la investigación que quedó fijada en tres meses.

“Él se bajó y me persiguió varios metros con la intención de pegarme otra (puñalada)… Me sentí en peligro, y mi instinto me hizo correr”, afirmó la víctima.

El imputado de 31 años mantenía antecedentes por tráfico de drogas y hace tres meses había apuñalado a un vecino por conflictos previos.