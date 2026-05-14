Detienen a conductor de la locomoción colectiva que apuñaló a estudiante en Concepción

Tras la discusión el chofer sacó un arma blanca y atacó al estudiante en pleno centro de Concepción para luego darse a la fuga.

Este jueves, La Fiscalía del Bío Bío anunció la detención del conductor del transporte público que apuñaló a un estudiante tras una discusión generada por el pago con la TNE en Concepción.

Cabe señalar que este hecho sucedió el pasado sábado 25 de abril, cuando el estudiante identificado como Roberto Melo intentó pagar con 5 mil pesos el pasaje en un bus de la línea Vía Láctea y se generó un fuerte intercambio de palabras con el conductor.

La situación subió de tono y tras la discusión el chofer sacó un arma blanca y atacó al estudiante en pleno centro de Concepción para luego darse a la fuga.

La víctima resultó con un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar y una costilla quebrada.

Mientras que el agresor no volvió a trabajar y desde su empresa indicaron que incluso habría modificado los registros de las cámaras de seguridad del bus en que ocurrió la agresión.

Finalmente, este jueves fue detenido por personal de la SIP de Carabineros.