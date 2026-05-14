Marcha estudiantil en Alameda terminó con disturbios: Carabineros dispersó manifestantes con carro lanza agua

La marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en conjunto con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en La Alameda y comenzó a las 11:00 horas.

Este martes, se registraron disturbios al término de la marcha estudiantil convocada en Santiago en protesta por los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno en materia de educación.

Al respecto, se generaron una serie de cortes de tránsito y desvíos, pero también disturbios, los cuales iniciaron en la calle San Francisco, donde un grupo fue disipado por el carro lanzaaguas de Carabineros.

Parte de los estudiantes se desviaron a calles aledañas, uniéndose a otros grupos, y luego se reportaron incidentes en las afueras de la estación de Metro; La Moneda, la cual se cerró temporalmente.

Lo mismo ocurrió en las estaciones Los Héroes y República.