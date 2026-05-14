Tres carabineros son dados de baja y quedan detenidos por posible relación con organización criminal en el Biobío

De acuerdo a información de Carabineros, los tres individuos investigados por hechos que constituirían delitos pertenecían a la Prefectura de Arauco.

Este jueves se confirmó la detención de tres cabos de Carabineros de la Prefectura de Arauco por su presunta relación con una organización criminal en la región del Biobío.

Los uniformados fueron detenidos durante un operativo de OS7 y el Departamento de Asuntos Internos, el que se llevó a cabo en horas de la madrugada, mientras los acusados se encontraban en la Cuarta Comisaría de Curanilahue.

Detalles de los carabineros detenidos en el Biobío

De acuerdo con Radio Biobío, los cargos que se acusan a los uniformados son: Asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.





Esto último habría sido llevado a cabo por los carabineros cuando le prestaban cobertura a una banda que tendría enfrentamientos territoriales con un grupo rival en Curanilahue.

Pese a esta información, desde Carabineros solo indicaron que “se logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”.

Debido a esto último, la institución “adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados“. Además, se instruyó un sumario administrativo para “determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos”.

Cabe destacar que en esta investigación se han realizado alrededor de 10 allanamientos, los cuales han dejado a 15 personas detenidas hasta ahora.