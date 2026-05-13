Nuevos antecedentes: Carabineros que huyeron tras fatal choque tenían causas previas

Se conoció que dos de los involucrados habían sido imputados en causas penales, que terminaron sin condenas.

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso de los excarabineros que no prestaron ayuda a una víctima extranjera tras el choque del vehículo en el cual iban de acompañantes de otro funcionario que manejaba en estado de ebriedad.

Mientras dos habían sido imputados en causas penales, que terminaron sin condenas, la pregunta que cabe hacer es si pueden ser carabineros quienes fueron investigados como presuntos autores de un delito. Al parecer sí, pues el requisito habla solo de causas vigentes y condenas.