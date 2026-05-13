Mafia rusa estafó a chilena en Barcelona: Departamento que arrendó en su viaje fue clausurado

La policía allanó el lugar y le prohibió volver a entrar, quedando sus maletas adentro.

Un viaje familiar a Barcelona terminó convertido en una pesadilla para Viviana Suárez, una chilena que, según denuncia, fue desalojada del departamento que arrendó a través de una aplicación.

La policía allanó el lugar cuyo encargado mantenía relación con la mafia rusa. Finalmente, el inmueble fue clausurado, dejándola en la calle junto a su hijo, y sus maletas quedaron al interior.

“No puedes entrar porque esto fue judicializado. Por lo tanto, el departamento se sella, se le cambiaron las llaves y no hay nada más que hacer“, le dijeron a Viviana al llegar al departamento, según relata.