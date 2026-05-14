La participante del estelar de baile de Chilevisión explicó a Diana Bolocco que decidió no presentarse por una recomendación de un tramuatólogo.

La noche de este miércoles, Karen Paola preocupó al revelar que tuvo un complejo incidente que la obligó a no presentarse en el último capítulo de Fiebre de Baile.

La participante del estelar de Chilevisión conversó con Diana Bolocco y explicó el motivo que la llevó directo a la zona de riesgo: “Es que me pegué en la cabeza”.

“Soy de las personas que me iba a subir igual al caño, lo iba a bailar igual, pero en verdad puede ser un poco grave si me llego a caer de nuevo“, advirtió a la conductora.

Lo anterior, agregó, debido a la dificultad de los movimientos: “Porque igual era un truco complicado y sacarlo era peligroso porque ya estábamos en el último ensayo”.





Karen Paola debió ir al traumatólogo

Karen continuó ahondando en el episodio y describió que “me caí fuerte, caí desde una altura considerable, fui al traumatólogo y me dijo que por nada del mundo se me ocurriera subirme al caño“.

“Afortunadamente no te pasó nada grave”, expresó Diana, quien lamentó el accidente pero debió aclarar que las reglas del programa son claras.

“No estamos para correr riesgos de esa magnitud”, puntualizó. “Entonces te queremos cuidar, entendemos, pero las reglas son claras y tú sabes que tienes que pasar a la zona de riesgo”, explicó.

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