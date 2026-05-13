Exclusivo | “Hablen con el Kami”: Audios revelan rol de Francisco Kaminski en organización delictual

El equipo de reportaje A Fondo de Chilevisión Noticias reveló un audio exclusivo donde se escucha a Francisco Kaminski dialogando con David Israel o más conocido como el “Rey David”.

El equipo de reportaje A Fondo de Chilevisión Noticias reveló un audio exclusivo donde se escucha a Francisco Kaminski dialogando con David Israel o más conocido como el “Rey David”.

Este nuevo antecedente lo vincularía en un negocio ilícito de propiedades. El animador sería según la investigación, un “facilitador” para poder captar a posibles compradores de casas con créditos bancarios obtenidos de manera fraudulenta. El mismo modelo que habrían utilizado con la automotora.

El detective de la PDI Óscar Gutiérrez, afirmó: “Este sujeto (Kaminski) era el facilitador o intermediario entre ejecutivos de cuenta bancaria y el Rey (David Israel). Este sujeto le ofrecía los ejecutivos de cuenta que estaban dispuestos a sacar créditos a nombres de testaferros o palos blancos”.