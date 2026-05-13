“El Kami sabe todo”: Audios entre Francisco Kaminski y el “Rey David” explican cómo funcionaban los créditos fraudulentos

El equipo de reportaje A FONDO revela un audio exclusivo donde se escucha a Francisco Kaminski dialogando con David Israel, o más conocido como el “Rey David”. Este nuevo antecedente lo vincularía a un negocio ilícito de propiedades. El animador sería, según la investigación, un “facilitador” para poder captar a posibles compradores de casas con créditos bancarios obtenidos de manera fraudulenta. El mismo modelo que habrían utilizado con una automotora. El reportaje es de Guillermo Toro y Matías González.

El equipo de reportajes A FONDO de CHV Noticias tuvo acceso a audios exclusivos que posicionarían a Francisco Kaminski como el “facilitador” entre el “Rey David” y ejecutivos bancarios.

Según indicó el subcomisario de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, Óscar Gutiérrez: “Este sujeto (Kaminski) le ofrecía a los ejecutivos de cuenta que están dispuestos a sacar créditos a nombre de testaferros o palos blancos”.

En las conversaciones, Francisco Kaminski está reunido con personas a quienes se les ofrece una propiedad en Rapel e incluso una panadería, al respecto, David Israel, el denominado “Rey David”, contesta: “Hablen con el Kami, se juntan, quiero que chorree para todos lados (el dinero)”.

Del mismo modo, el hombre asegura que “el Kami sabe todo” y explica cómo se utiliza a personas para sacar créditos fraudulentos.

El reportaje, donde también se explica el organigrama sobre cómo funcionaba esta agrupación, es de Guillermo Toro y Matías González.