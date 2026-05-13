Tras perder su trabajo: Francisco Kaminski reactivó sus redes sociales en medio del escándalo por la “Operación Rey David”

El animador no sigue a Camila Andrade, pero tampoco a su nueva pareja, Stephanie Finney.

Este miércoles, Francisco Kaminski impactó al público tras haber reactivado sus redes sociales, en medio del escándalo generado por la “Operación Rey David”.

El exanimador se encuentra como imputado en la investigación y es considerado un sujeto de interés, lo que provocó que fuese despedido de su trabajo en una empresa minera, al igual que su hermano.





Francisco Kaminski volvió a las redes sociales

Kaminski reactivó su perfil de Instagram, pero eliminó todas las publicaciones, tanto de imágenes como de reels, dejando disponibles solo las fotografías donde ha sido etiquetado.

En esa misma línea, el animador borró la descripción de su perfil y la imagen, dejando un fondo negro.

Finalmente, el animador dejó de seguir a su expareja, Camila Andrade, pero tampoco sigue a su novia actual, Stephanie Finney.

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