Su hermano también resultó afectado: Francisco Kaminski sufre nuevo revés laboral por investigación en “Operación Rey David”

La información fue entregada por el periodista Sergio Jara, quien conversó con la abogada de Francisco Kaminski.

Este miércoles se dio a conocer en Contigo en la Mañana que Francisco Kaminski perdió su trabajo tras ser vinculado en la Operación Rey David.

El hombre trabajaba en la parte comunicacional de una empresa minera donde fue recomendado por su hermano, quien también fue despedido.





Francisco Kaminski fue despedido

La información fue entregada por el periodista Sergio Jara, quien conversó con la abogada de Francisco Kaminski, confirmando la noticia.

“Lo último que supimos, lo acabo de confirmar con su abogada, es que perdió su trabajo a propósito de esta operación, segunda vez”, expuso el periodista.

En esa misma línea, agregó: “Su hermano también lo perdió; él era quien lo había rescatado, quien le había entregado esta salida laboral”.

Según explicó Sergio Jara, Kaminski estaba trabajando en una empresa que presta servicio en la minería en el área comunicacional.

Esta es la segunda vez que Francisco pierde su trabajo en el último tiempo; la primera vez fue cuando su nombre se vinculó a la muerte del “Rey de Meiggs” en junio de 2025, siendo despedido de la radio en donde se desempeñaba.

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