“A él se le genera…”: Revelan reacción de Camilo Huerta tras enterarse de la orden de detención en su contra
El abogado de Camilo, Rodrigo Núñez, también expuso que “han sido circunstancias complejas para él”.
Este jueves, el abogado de Camilo Huerta, Rodrigo Núñez, reveló la reacción que tuvo su representado luego de que se emitiera una orden de detención por tráfico de drogas en su contra.
El modelo se encuentra actualmente en la ciudad de Sarasota en Estados Unidos, visitando a su pareja, Paula Pavic.
¿Cuál fue la reacción de Camilo Huerta?
Al respecto, en el último capítulo de Que Te Lo Digo, Núñez detalló que “este tipo de situaciones para cualquier persona es chocante, impactante, estar investigado con todo el aparataje del ministerio público”.
En esa misma línea, agregó: “Es un tema complejo, a él se le genera evidentemente preocupación, ansiedad y el ánimo de poder resolver esta premura lo antes posible”.
Respecto de lo que Camilo piensa sobre la orden de detención, Rodrigo expuso que “él lo ha hablado conmigo, que él estima y proyecta que, bueno, se debe tratar de este dispensario”.
El abogado del modelo aseguró que Camilo “tiene toda la documentación y todos los medios para poder debatir esos cargos”.
“La situación es compleja emocionalmente y en lo personal, él y su familia, sin duda alguna (…) Han sido circunstancias complejas para él”, confesó Núñez.
Finalmente, el abogado comentó: “Estamos en juicio tras juicio; hemos ido resolviendo algunas cosas, pero bueno, esto, lo que ha pasado hoy día, es una sorpresa, es complejo; lo hemos enfrentado como hemos enfrentado todos los juicios”.