“Para no ingresar a detención…”: Revelan el día en que Camilo Huerta volverá a Chile y su estrategia legal

“Lo veremos el martes llegar a la audiencia de formalización”, aseguraron.

Este viernes, la periodista Paula Escobar expuso detalles respecto de la fecha en que Camilo Huerta llegaría a Chile tras la orden de detención en su contra por tráfico de drogas.

Además, Escobar abordó la estrategia legal que mantendría el exchico reality para evitar ser apresado de inmediato.





¿Cuándo vuelve Camilo Huerta a Chile?

A través de su cuenta de Instagram, Escobar expuso: “Solo contarles que Camilo Huerta vuelve a Chile en los próximos días”.

En esa misma línea, agregó: “No lo hará durante este fin de semana para no ingresar a detención inmediatamente. Lo veremos el martes llegar a la audiencia de formalización”.

Actualmente, Camilo Huerta se encuentra en la ciudad de Sarasota en Estados Unidos junto a su pareja, Paula Pavic.

Al modelo se le acusa de estar vinculado a una organización criminal por presunto tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Esto, debido a que él adquirió una franquicia del Dispensario Nacional.

Al respecto, Fiscalía detalló que estos locales “conforme a los antecedentes recabados durante la investigación, utilizan una fachada jurídica y una apariencia terapéutica que no es tal, lo que les ha permitido obtener millonarias ganancias”.

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