“Está un poco…”: Revelan reacción de Paula Pavic tras orden de detención contra Camilo Huerta por tráfico de drogas

Además, detallaron que habría otros involucrados en la investigación que también serían conocidos.

Este jueves, la periodista Carolina “Caco” Saavedra reveló la reacción que tuvo Paula Pavic tras enterarse de la orden de detención en contra de Camilo Huerta por presunto tráfico de drogas.

El modelo se encuentra actualmente en la ciudad de Sarasota en Florida, Estados Unidos, donde vive Paula, quien es su pareja actual.





¿Cuál fue la reacción de Paula Pavic?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Carolina expuso: “Paula Pavic está un poco nerviosa con este tema y Camilo Huerta, según el abogado, está dispuesto a viajar”.

En esa misma línea, reveló que “dentro de los nombres (que están siendo investigados) dicen que hay otros involucrados conocidos”.

Camilo aseguró en abril de este año en Primer Plano que él solo cumplía labores administrativas en el Dispensario Nacional.

Marité Matus, su expareja, demandó a Camilo para que la franquicia en la que ella habría invertido quedara a su nombre.

Finalmente, la Fiscalía detalló que estos locales, como los dispensarios “conforme a los antecedentes recabados durante la investigación, utilizan una fachada jurídica y una apariencia terapéutica que no es tal, lo que les ha permitido obtener millonarias ganancias”.

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