13/ 08/ 2026 23:02

Abogado de Camilo Huerta reaccionó tras orden de detención y reveló su prioridad: Que vuelva a Chile

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, rompió el silencio luego de que el ex chico reality fuera vinculado a la Operación Imperio de Ámsterdam, investigación por presunto tráfico de drogas y lavado de activos. “Los cargos que se han filtrado en relación a la formalización son complejos” y “tienen asignada una pena de crimen”, señaló, precisando que su objetivo es reunir antecedentes para aclarar la situación y que Huerta, quien se encuentra en Estados Unidos, “vuelva a la brevedad”.