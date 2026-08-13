La influencer, además, descartó estar involucrada en el dispensario de cannabis por el cual se investiga a su exmarido.

Marité Matus se refirió a la orden de detención de Camilo Huerta por tráfico de drogas, en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto con el OS-7 de Carabineros.

Este jueves, durante la Operación Imperio de Ámsterdam, se descubrió un dispensario de cannabis, es decir, un container acondicionado para el cultivo de marihuana, el cual sería administrado por el ex chico reality.

Consultada por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, Matus comentó esta misma jornada que “es fuerte la noticia, pero no me sorprende. Te juro que no me sorprende”.

Asimismo, descartó su participación en la red investigada por sospechas de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, por la cual se apunta a su exmarido.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver. Estoy tranquila”, aseguró Marité Matus.





Resurgen acusaciones entre Marité Matus y Camilo Huerta sobre el dispensario

Tras las declaraciones de Marité Matus, quien afirmó que ella habría financiado la apertura del dispensario y que él no podía figurar formalmente debido a sus antecedentes judiciales, Huerta respondió que “nada de eso es real”.

En una entrevista con Primer Plano en abril de este año, el modelo explicó que fue él quien le comentó la oportunidad de ingresar a la industria del cannabis medicinal, pero sostuvo que su exesposa no quiso involucrarse en el proyecto.

“Yo abrí el dispensario, lo trabajamos solamente seis meses y todos los meses le depositaba a ella”, aseguró. “Ya no existe, porque tenía una cláusula de confidencialidad y ella, al hacer esta amenaza, el dispensario canceló el contrato del negocio”.