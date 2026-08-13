Meteorología actualiza aviso por tormentas eléctricas en 5 regiones: También habrá granizos
La publicación de la Dirección Meteorológica de Chile advierte que el fenómeno comenzará la tarde de este mismo jueves y que se extenderá hasta la noche.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por probables tormentas eléctricas para este jueves 13 de agosto en siete regiones de la zona centro-sur del país.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá hasta esta misma noche debido a la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”.
Alerta por tormenta eléctrica
- Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
- Desde: Tarde del jueves 13 de agosto
- Hasta: Noche del jueves 13 de agosto
- Regiones que afecta: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule
- Observación: También existe probabilidad de granizos
Detalle de la alerta por región
Coquimbo
- Cordillera Costa
- Precordillera
- valles precordilleranos
Valparaíso
- Litoral
- Cordillera Costa
- Precordillera
- Valles precordilleranos
Metropolitana
- Valle
- Precordillera
O’Higgins
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
Maule
- Valle
- Precordillera