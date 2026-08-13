La publicación de la Dirección Meteorológica de Chile advierte que el fenómeno comenzará la tarde de este mismo jueves y que se extenderá hasta la noche.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por probables tormentas eléctricas para este jueves 13 de agosto en siete regiones de la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá hasta esta misma noche debido a la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”.

Alerta por tormenta eléctrica

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

Inestabilidad atmosférica Desde: Tarde del jueves 13 de agosto

Tarde del jueves 13 de agosto Hasta: Noche del jueves 13 de agosto

Noche del jueves 13 de agosto Regiones que afecta: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule Observación: También existe probabilidad de granizos

Detalle de la alerta por región

Coquimbo

Cordillera Costa

Precordillera

valles precordilleranos

Valparaíso

Litoral

Cordillera Costa

Precordillera

Valles precordilleranos

Metropolitana

Valle

Precordillera

O’Higgins

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Maule