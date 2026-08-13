Tras meses de competencia, ensayos y eliminaciones, los finalistas ya tienen definidas las canciones con las que intentarán conquistar a los espectadores en la primera etapa de la definición.

La cuenta regresiva terminó. Este jueves, Fiebre de Baile bajará el telón de su segunda temporada con una gran final en vivo desde el Movistar Arena, donde seis participantes buscarán quedarse con el título, un millonario premio y el reconocimiento del público.

Tras meses de competencia, ensayos y eliminaciones, los finalistas ya tienen definidas las canciones con las que intentarán conquistar a los espectadores en la primera etapa de la definición.

Las canciones que marcarán la gran final de Fiebre de Baile

A continuación, conoce las canciones de la coreografía grupal:

Antonella Henríquez – Hit The Road Jack de 2WEI (Lyrical Jazz)

– Hit The Road Jack de 2WEI (Lyrical Jazz) Cony Capelli – Born This Way de Lady Gaga (Street Jazz)

– Born This Way de Lady Gaga (Street Jazz) Valentina Roth – Beat It de Michael Jackson (Street Jazz)

– Beat It de Michael Jackson (Street Jazz) Disley Ramos – Remix Cuba de Gibson Brothers (Ballroom)

– Remix Cuba de Gibson Brothers (Ballroom) Yiego Pizarro – Tá OK de Dennis, Maluma y Karol G (Reggaeton)

– Tá OK de Dennis, Maluma y Karol G (Reggaeton) José Antonio Raffo – Don’t Stop Me Now de Queen (Fantasía de jazz)





El público tendrá la última palabra

Tal como ocurrió en la temporada anterior, será la audiencia la encargada de definir al ganador o ganadora de Fiebre de Baile.

La final contará además con la participación de destacados invitados musicales como Francisca Valenzuela, Luck Ra, Katteyes y Alanys Lagos, quienes animarán una jornada que promete sorpresas y espectaculares presentaciones.

¿Dónde ver la final de Fiebre de Baile?

El episodio decisivo se emitirá este jueves en vivo desde el Movistar Arena a través de la señal abierta de Chilevisión, sus plataformas digitales, la aplicación MiCHV y el tradicional react conducido por Claudio Michaux.

Con seis finalistas en competencia y estilos completamente distintos, la última noche de Fiebre de Baile promete una definición abierta donde cualquier participante podría quedarse con la corona.