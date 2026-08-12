Final de Fiebre de Baile: El público elegirá al gran ganador o ganadora de la competencia

Meses de ensayos, exigentes coreografías y jornadas de famosos en zona de riesgo llegarán este jueves a su fin con la Gran Final del exitoso en programa, que se realizará en vivo desde el Movistar Arena.

Fueron meses de intensa y exigente competencia que este jueves llegarán a su fin: Fiebre de Baile dará cierre a su exitosa segunda temporada con broche de oro en directo desde el Movistar Arena.

Serán seis los bailarines y bailarinas que disputarán la Gran Final de los cuales ya se conocen cuatro: Cony Capelli, Valentina Roth, Disley Ramos, José Antonio Raffo.

La noche también contará invitados de primer nivel: Francisca Valenzuela, Luck Ra, Katteyes y Alanys Lagos.

Incansables ensayos, coreografías y tensas jornadas de famosos en zona de riesgo llevaron a estos finalistas a competir este 13 de agosto por el premio final, además del reconocimiento popular y un lugar en el podio histórico del programa.

El público decidirá al ganador de Fiebre de Baile

La entusiasta participación de público durante estos cuatro meses estará una vez más presente en la noche más importante hasta la fecha.

Al igual que en la temporada anterior, la audiencia será la encargada de elegir al flamante ganador o ganadora de Fiebre de Baile, quien se llevará un millonario premio en dinero y un viaje imperdible.

Cómo ver en vivo la final de Fiebre de Baile

El último capítulo de Fiebre de Baile se realizará en vivo desde el Movistar Arena.

Podrás disfrutar de este show a través de la señal abierta y online de Chilevisión, además de sus plataformas digitales y nuestra app MiCHV.

Por supuesto, también podrás seguir el minuto a minuto de la final en compañía de Claudio Michaux a través del exitoso react de Fiebre de Baile.