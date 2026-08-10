Gran Final Fiebre de Baile en vivo: Cómo asistir al Movistar Arena con 30% de descuento
Este jueves se realizará la última noche de competencia en el estelar de Chilevisión con sus finalistas y tú podrás acompañar a tu favorito o favorita en una jornada inolvidable. Revisa acá como comprar tu entrada.
Este jueves 13 de agosto se vivirá la gran final de Fiebre de Baile y tú puedes acompañar en vivo a tu concursante favorito en el Movistar Arena.
Ya está disponible un imperdible descuento del 30% para adquirir tu entrada a través de Puntoticket y sólo tiene que decir a quién apoyarás la noche de la competencia.
Además, en la última noche del estelar de Chilevisión se presentarán con un show en vivo Luck Ra, Francisca Valenzuela, Katteyes y Alanys Lagos.
¿Cómo obtener el descuento para asistir a la Gran Final de Fiebre de Baile?
Para adquirir la entrada con 30% de descuento para fans sólo debes conocer el código de tu finalista favorito e ingresarlo al momento de comprar el ticket.
De momento, Fiebre de Baile ya tiene a dos concursantes que se enfrentarán en la gran final y cuentan con sus códigos:
- Cony Capelli y su código es CONY
- Vale Roth y su código es VALE
Esta nota irá actualizando los códigos a medida que se vayan conociendo los finalistas.
¿Cómo comprar las entradas para Gran Final de Fiebre de Baile?
Los tickets para la finalísima de Fiebre de Baile que comenzará a las 21:00 horas los puedes comprar a través de Puntoticket.
- Ingresa a Puntoticket.com
- Busca el evento Fiebre de Baile La Gran Final o haz clic en este enlace
- Haz clic en el botón Compra fans descuento finalistas (ya disponible)
- También puedes comprar tu boleto al precio normal en Comprar Ticket
Las ubicaciones en el Movistar Arena a precio normal son las siguientes:
- Platea alta: 23.000
- Tribuna: 23.000
- Platea baja: 28.750
- Silla de ruedas: 23.000
- Acompañante silla de ruedas: 23.000