Gran Final Fiebre de Baile en vivo: Cómo asistir al Movistar Arena con 30% de descuento

Este jueves se realizará la última noche de competencia en el estelar de Chilevisión con sus finalistas y tú podrás acompañar a tu favorito o favorita en una jornada inolvidable. Revisa acá como comprar tu entrada.

Este jueves 13 de agosto se vivirá la gran final de Fiebre de Baile y tú puedes acompañar en vivo a tu concursante favorito en el Movistar Arena.

Ya está disponible un imperdible descuento del 30% para adquirir tu entrada a través de Puntoticket y sólo tiene que decir a quién apoyarás la noche de la competencia.

Además, en la última noche del estelar de Chilevisión se presentarán con un show en vivo Luck Ra, Francisca Valenzuela, Katteyes y Alanys Lagos.

¿Cómo obtener el descuento para asistir a la Gran Final de Fiebre de Baile?

Para adquirir la entrada con 30% de descuento para fans sólo debes conocer el código de tu finalista favorito e ingresarlo al momento de comprar el ticket.

De momento, Fiebre de Baile ya tiene a dos concursantes que se enfrentarán en la gran final y cuentan con sus códigos :

Cony Capelli y su código es CONY

Vale Roth y su código es VALE

Esta nota irá actualizando los códigos a medida que se vayan conociendo los finalistas.

¿Cómo comprar las entradas para Gran Final de Fiebre de Baile?

Los tickets para la finalísima de Fiebre de Baile que comenzará a las 21:00 horas los puedes comprar a través de Puntoticket.

Ingresa a Puntoticket.com

Busca el evento Fiebre de Baile La Gran Final o haz clic en este enlace

Haz clic en el botón Compra fans descuento finalistas (ya disponible)

(ya disponible) También puedes comprar tu boleto al precio normal en Comprar Ticket

Las ubicaciones en el Movistar Arena a precio normal son las siguientes: