“Mi novio me prepara esto…”: Cony Capelli confiesa primeros antojos del embarazo

La concursante de Fiebre de Baile reveló qué desayuna a diario durante su embarazo.

Constanza Capelli reveló el pasado jueves que tiene tres meses de embarazo, noticia que fue tomada con mucha emoción por sus miles de seguidores en las redes sociales.

Ahora, la participante de Fiebre de Baile reveló que está teniendo nuevos síntomas en su gestación: comenzó a tener antojos de comida.

“Esto es lo que come una embarazada“, comentó la bailarina en una historia de Instagram, mostrando su desayuno que constaba de una botella de agua, un yogurt con granola y un recipiente con limón, plata y jamón.





Sobre su menú, explicó que “ando con mucho antojo de limoncito, de cosas ácidas y frescas, así que mi novio me prepara esto todas las mañanas para traerme”.

En el mismo video, la ganadora de Gran Hermano Chile 1 escribió junto a un emoji de asco: “Desayuno y antojo de limón. Cero ganas de carbohidratos o cosas pesadas“.

Revisa aquí el video: