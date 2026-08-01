Sistema frontal mantiene a 80 aislados en Coelemu: Vecinos deben cruzar a través de un palo

Una comunidad entera lleva tres días aislada producto de un socavón que afectó el puente que los conectaba y la única forma que tiene para cruzar en a través de un tronco resbaladizo.

80 familias se encuentran aisladas en el sector rural de la comuna de Coelemu, región de Ñuble, y se han tenido que trasladar a través de un palo.

El problema inició hace tres días cuando se generó un socavón dejando a toda una comunidad si posibilidad de cruzar hacia el otro lado.

Por ahora, la única forma que tienen para movilizarse es a través de un tronco resvalidizo que quedó en medio del camino.





Entre los afectados se encuentran adultos mayores y niños, quienes no han podido recibir medicación ni movilizarse al colegio.

Cabe recordar que la región de Ñuble se encuentra bajo alerta roja debido a un sistema frontal debido a intensas precipitaciones.

Según comentaron los vecinos a CHV Noticias, la problemática se arrastra desde hace varios años y el 2025 se realizó un puente provisorio, el que finalmente terminó cediendo.

“Muchas personas se van a complicar para poder salir (…) Una ambulancia no puede entrar en esta situación tampoco, entonces es complicado y las personas no pueden salir tampoco“, relató un vecino.