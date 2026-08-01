“No merezco esto”: Piare con Pe acusa amenazas tras dichos de Natalia Valdebenito por sacar “feminismo” en rutina de Viña

“Debo darle la razón en que no fui capaz de dejar la palabra feminismo en mi rutina y hacerla graciosa”, admitió la comediante, sin embargo, reveló sus razones para hacerlo.

La comediante Piare con Pe dio a conocer en sus redes sociales una inquietante situación que ha estado viviendo en los últimos días, en los cuales ha recibido “mala onda” y mensajes llenos de “violencia” a raíz de los dichos de su colega, Natalia Valdebenito.

Esto se debe a una entrevista que Valdebenito dio a Hopecast, donde cuestionó una rutina de humor a que se le quitó la palabra “feminismo” de su rutina para el Festival de Viña 2026.

“Eso no se hace, porque el feminismo hizo que estuvieras ahí (…) ¿Para ganarte un premio, más plata, vas a estar vendiendo lo que eres o lo que sientes? Yo la he cagado, pero eso no lo tengo”, indicó Valdebenito, generando diferentes reacciones en redes sociales.

Piare había dado una entrevista anteriormente explicando un cambio en su rutina de Viña, sin embargo, ahora alzó la voz para frenar los mensajes que ha estado recibiendo en Instagram.

“No estoy acostumbrada a recibir la mala onda que estoy recibiendo. No merezco esto, me tiene en shock . Gracias a quienes me han apoyado”, escribió en su Instagram.

A esto, añadió: “Cambié una palabra, no mis convicciones (…) he estado procesando la cantidad de comentarios agresivos y violentos, e incluso amenazas que he recibido a raíz de los comentarios emitidos por mi colega Natalia Valdebenito”.





Haciendo un llamado a revisar la entrevista de En Volá, donde explica por qué sacó el concepto “feminismo” de su rutina, agregó: “los motivos fueron varios, el principal es que quise que mi rutina fuera transversal (…) nunca he renegado del feminismo y sacar la palabra no fue una decisión tomada a la ligera”.

Aclarando que ella no trabaja con grandes marcas, enfatizó en que “en ningún momento que esto fuese para cuidar mis canjes o para agrandar, por lo que no entiendo por qué Natalia esto sobre mí“.

“Natalia puede tener su interpretación de mis palabras y puede dar su opinión. Habría preferido que me lo hubiera dicho directamente a mí (…) Sí debo darle la razón en que no fui capaz de dejar la palabra feminismo en mi rutina y hacerla graciosa. Tampoco sentí que tuviera las herramientas para defender teóricamente al movimiento en el contexto de la cobertura mediática. Esa fue una limitación mía, no un rechazo al feminismo “, aseguró.

Pese a esto, comentó que seguirá siendo feminista y “seguiré haciendo el trabajo que sé hacer: intentar que el humor haga reír, pero también reflexionar, desde la ética laboral que siempre me ha guiado“.

Revisa aquí la declaración completa de Piare con Pe: