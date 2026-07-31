31/ 07/ 2026 13:30

VIDEO | Así fue la balacera que dejó un asaltante muerto y dos guardias heridos en barrio Franklin

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la balacera registrada este viernes en el Barrio Franklin, cuando trabajadores de una empresa de transporte de valores fueron atacados por un grupo de delincuentes que simulaba desayunar en un local, ubicado frente al cajero automático al que se acercaban los tres guardias. El robo frustrado terminó con uno de los asaltantes muerto y dos guardias heridos.