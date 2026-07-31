¿Le gustó? La reacción de Luis de la Fuente por llamativo tatuaje de Marc Cucurella

El entrenador de España habló sobre la promesa del defensor, quien se hizo un retrato de su rostro tras ganar el Mundial 2026.

España no para de celebrar la obtención del Mundial 2026, donde derrotaron 1-0 a Argentina en una dramática final disputada en New Jersey.

La consagración dio paso a las promesas de los jugadores, con Marc Cucurella robándose las miradas al tatuarse el rostro del entrenador Luis de la Fuente.

A días de realizarse el retrato, el seleccionador de La Furia Roja dio a conocer su impresión por este singular homenaje.





Luis de la Fuente reacciona a tatuaje de Marc Cucurella

Consultado por Gtres sobre si le gustó, el estratega respodió: “Sí, pero además, lo que más me gusta es la gente de palabra”.

“Él dijo que se lo iba a hacer y se lo ha hecho”, comentó con mucho humor, valorando el gesto del nuevo defensor del Real Madrid.

De la Fuente aprovechó de referirse a las fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente durante sus vacaciones. “Si tuviera su edad, estaría ahí con ellos”, señaló.