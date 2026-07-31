Una más de Deyverson: Celebró su gol simulando revisión del VAR y terminó siendo amonestado

El brasileño volvió a hacer de las suyas, festejando de una manera muy particular un gol para la Liga de Quito en la Copa Ecuador.

Deyverson sumó una locura más a su vitrina. Lejos de irse a golpes o provocar a rivales, el delantero hizo de las suyas al festejar un gol en la Liga de Quito.

El brasileño marcó el 6-0 definitivo en la victoria de su equipo ante Leones del Norte, partido que fue válido por los octavos de final de la Copa Ecuador.

Más allá del tanto, que fue con gran calidad al sacar de manera sorpresiva una volea, lo que realmente se hizo viral fue su celebración.





El curioso festejo de Deyverson

Fiel a su estilo, el atacante corrió hacia una esquina del área y levantó la mano para aparentar un fuera de juego.

A esto agregó un gesto en el que supuestamente simulaba revisar el VAR, lo que fue castigado por el árbitro al mostrarle tarjeta amarilla.

El llamativo momento finalizó con un cruce verbal con el juez, quien le llamó la atención por esta actitud.

Deyverson llegó a principios de temporada a Liga de Quito, donde actualmente es dirigido por el ex entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

El ariete de 35 años ha disputado un total de 27 partidos en los que convirtió 7 goles.

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