Nuevo remezón en la FIFA: Asesor de Infantino renuncia por oponerse a vender parte del Mundial

Carlos Cordeiro, hombre de confianza del presidente de la FIFA, manifestó su total rechazo a la controvertida propuesta y aseguró que “es un mal acuerdo para el fútbol”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió un nuevo golpe en su intento de vender participaciones comerciales de los grandes torneos, incluyendo el Mundial.

Carlos Cordeiro, hombre de confianza y uno de los principales asesores del dirigente, confirmó su renuncia en rechazo a la polémica iniciativa.

El estadounidense difundió un comunicado en el que manifestó: “Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca”.





“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, agregó.

El norteamericano criticó al organismo que rige el fútbol y apuntó que “ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios”.

“Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”, añadió.

Asia se suma a UEFA y desestima propuesta de Infantino

Este golpe se sumó al de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), quienes oficializaron su rechazo a la idea de Infantino.

La entidad manifestó su “profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones”, sumándose a la UEFA y Concacaf.

De hecho, la AFC instó a la propia FIFA “a que lleve a cabo una revisión urgente de su marco de gobernanza y toma de decisiones para garantizar que las propuestas de importancia mundial se elaboren mediante una consulta adecuada”.