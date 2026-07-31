Golpe al calendario: Las competencias que perderían las selecciones de UEFA por boicot a la FIFA

La tensión en el fútbol crece tras el anuncio el organismo europeo, asegurando que ninguna de sus 55 federaciones participará en torneos de la FIFA si se mantiene la polémica propuesta comercial.

Conflicto abierto en el fútbol. La UEFA anunció este jueves que no participará en ningún torneo organizado por FIFA tras la presentación de una polémica propuesta.

Se trata del proyecto impulsado por Gianni Infantino, presidente del máximo organismo que pretende incluir a inversionistas y comercializar los grandes certámenes.

La idea fue rechazada de manera tajante por las 55 asociaciones europeas, planteando un boicot a las competiciones.





¿Qué torneos se perderían las selecciones de UEFA?

En caso de mantener el boicot, el primer torneo afectado es el Mundial Sub 20 femenino de Polonia que comienza el 5 de septiembre.

A eso se suman las citas planetarias Sub 17 Femeninas y Sub 17 masculina, donde la Selección Chilena está clasificada en ambas categorías.

Si la medida se extiene hasta el 2027, hay un certamen que se roba las miradas: El Mundial femenino adulta que tiene como sede Brasil.

La tensión puede escalar todavía más si se tiene en cuenta que Portugal y España, federaciones que pertenecen a la UEFA, serán dos de los seis anfitriones de la próxima Copa del Mundo 2030.

Lista de torneos que ser perderían selecciones UEFA

2026:

Mundial Sub 20 femenino – Polonia

Mundial Sub 17 femenino – Marruecos

Mundial Sub 17 masculino – Qatar

2027:

Mundial Sub 20 masculino – Azerbaiyán y Uzbekistán

Mundial Sub 17 masculino – Qatar

Mundial femenino adulto – Brasil

FIFA Series (torneo amistoso organizado por la FIFA)

A esto se suman todas las competencias adultas y juveniles de futsal y fútbol playa.