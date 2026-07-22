Chile ratificó que se medirá en Toronto a Canadá, selección que viene de realizar una correcta participación en la reciente cita planetaria.

La Selección Chilena anunció este miércoles su primer amistoso luego del Mundial 2026. Pensando en el nuevo proceso, La Roja se medirá a Canadá en condición de visitante.

El combinado nacional tendrá un duro desafío frente a uno de los recientes anfitriones de la cita planetaria, quienes alcanzaron los octavos de final y fueron eliminados por Marruecos.

El partido se disputará el sábado 26 de septiembre en un horario por definir en el BMO Field de Toronto, recinto en el que se espera una importante cantidad de hinchas.





Posteriormente, el equipo de Todos disputará otro cotejo con miras al inicio de las Eliminatorias que sería el próximo año.

Ambos encuentros serán dirigidos por Nicolás Córdova, entrenador que sigue al mando tras la salida de Ricardo Gareca a mediados de 2025.

El último antecedente entre Chile y Canadá

La última vez que Chile y Canadá se enfrentaron fue el 29 de junio del 2024, igualando 0-0 en el cierre de la fase de grupos de la Copa América en un resultado que sentenció la eliminación de La Roja.

El compromiso fue muy polémico, con The Canucks salvándose de la expulsión de Moïse Bombito que agredió a Rodrigo Echeverría.

El que sí vio la tarjeta roja fue Gabriel Suazo en el primer tiempo, recibiendo dos amarillas del árbitro colombiano Wilmar Roldán.